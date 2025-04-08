Он также задался вопросом, зачем вообще Израиль передал ХАМАС анклав, если можно было продолжить оккупационный режим, установленный с 1967 года.

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в очередной раз поднял вопрос американского контроля над сектором Газа. Он выразил мнение, что «было бы неплохо» иметь в анклаве миротворческие силы, которые будут контролировать его.

Трамп также вновь озвучил идею переселения палестинцев в соседние страны. По его словам, многие ближневосточные государства готовы принять 2,1 миллиона палестинцев. При этом ранее региональные государства выступали против принудительного перемещения местного населения.

По мнению американского президента, если разместить палестинцев в разных странах, сектор Газа станет «зоной свободы», где прекратятся ежедневные убийства. Он считает анклав «чертовски крутым местом, в котором никто не хочет жить».

Дональд Трамп также задался вопросом, зачем вообще Израиль передал палестинским организациям контроль над сектором Газа, который находился под оккупацией израильской армией с 1967 года. Он предположил, что израильские власти хотели установить в анклаве мир, но сразу задал новый вопрос: «Как это, сработало?».