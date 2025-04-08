Средства распределят между инициативой Чехии и фондом ЕС.

На сайте правительства Норвегии объявили о выделении Норвегией пяти миллиардов норвежских крон (около 500 миллионов долларов) на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Вооружённых сил Украины, а также аналогичный механизм, реализовываемый через Европейский фонд мира (EPF).

Средства распределят следующим образом: около 350 миллионов долларов потратят на чешскую инициативу и ещё 100 миллионов долларов на финансирование EPF.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре акцентирует внимание на том, что боеприпасы являются одной из ключевых потребностей украинской армии, поэтому Осло продолжает вкладывать средства в их приобретение, как это было в 2024 году. Он подчеркнул, что норвежские взносы и поддержка чешской инициативы демонстрируют готовность Европы оказывать помощь Украине.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил о возможностях Европы продолжать поставку боеприпасов Украине до сентября 2025 года. Новое финансирование из Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании позволяет Праге продолжить закупать артиллерийские снаряды для украинской армии в рамках своей инициативы.