Однако он уверен, что США станут сильнее.

Дональд Трамп по прибытии на объединённую базу Эндрюс в Мэриленде дал интервью журналистам на борту Air Force One. Американский президент в разговоре с журналистами прокомментировал ситуацию с пошлинами на фоне обвала фондового рынка, из-за чего американские компании потеряли уже триллионы долларов от своей капитализации.

Трамп заверил, что в течение выходных общался с руководителями крупных технологических компаний и мировых лидеров, которые вели себя очень любезно и с пониманием относились к его тарифной политике.

Американский президент подчеркнул, что желает решить проблему с дефицитом в торговле Соединённых Штатов Америки с Европейским союзом и Китаем. Он не видит ситуации, при которой пошлины будут просто так обнулены, поскольку необходимо исправить истинную причину проблемы. Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с европейскими и азиатскими странами только после того, как они начнут приобретать больше американских товаров, принося Вашингтону больше денег.

Политик также отверг предположения о том, что он намеренно обвалил фондовой рынок. При этом американский президент не готов ответить на вопрос, что же дальше будет с рынком, не желая прогнозировать ситуацию. Тем не менее, Трамп уверен в том, что Соединённые Штаты Америки стали намного сильнее, и в конечном итоге «станут страной, не похожей ни на какую другую».