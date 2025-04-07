По данным издания, в Лондоне считают аппаратуру российской.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в морях вокруг Великобритании британские военные обнаружили сенсорные датчики, которые, вероятнее всего, использовались для наблюдения за британскими атомными подводными лодками.

По данным издания, военным стало об этом известно после того, как аппаратуру выбросило на берег. Министерство обороны Великобритании рассматривают ситуацию как потенциальную угрозу национальной безопасности.

The Telegraph сообщают, что датчики сочли российскими. В материале издания отмечается, что у России имеется специализированной флот подводных лодок, которые лучше оснащёны, чем западные корабли, с точки зрения ведения боевых действий и разведки.

Аналогичную информацию опубликовало издание The Sunday Times. Источники этого издания указывают на причастность частных яхт российских бизнесменов к наблюдению за британским флотом, в частности, за атомными подлодками класса Vanguard. В пример приводится ситуация 2018 года, когда десантный корабль HMS Albion вынужденно покинул порт в Лимассоле (Кипр), опасаясь скрытого наблюдения.