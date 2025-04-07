Американский чиновник опровергает связи с журналистом. Предполагается, что номер ошибочно сохранён в его телефонной книге iPhone во время «обновления предложения контактов».

Не так давно в Соединённых Штатах Америки произошла скандальная ситуация: советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц нечаянно добавил в секретный чат с высокопоставленными чиновниками главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Как итог, журналист стал свидетелем обсуждения наносимых ударов по йеменской группировке «Ансар Аллах». Уолтц отвергает связи с журналистом и утверждает, что ни разу не встречался с ним, поэтому остаётся непонятным, как Голдберг оказался в телефонной книге чиновника.

Как узнало издание The Guardian от своих источников, этой ситуации предшествовала цепочка событий, вовсе не зависящих от Майка Уолтца. Дело в том, что в октябре прошлого года Джеффри Голдберг отправил представителю президентской кампании Дональда Трампа электронное письмо, где кандидата в президенты критиковали за отношение к раненым американским военнослужащим. Представитель кампании Брайан Хьюз, желая опровергнуть информацию, обратился к Уолтцу, отправив ему содержимое письма текстовым сообщением, оставив подпись с указанием номера телефона.

Майк Уолтц так и не позвонил Голдбергу, но его iPhone из-за функции «обновления предложения контактов» по ошибке сохранил номер под именем самого Хьюза, являющегося спикером Совета национальной безопасности при Белом доме. Как объясняют источники The Guardian, вышеупомянутая функция в iOS автоматически добавляет неизвестный номер к уже сохранённому, если алгоритм видит между ними связь.

В итоге: Уолтц, желая добавить в секретный чат Хьюза, добавил Голдберга, а ошибка до последнего оставалась незамеченной. Никто из участников группового чата также не обратил на это внимание.