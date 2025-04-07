С таким заявлением выступил министр обороны страны Исраэль Кац, ознакомившийся с секретными документами, найденными в туннелях Газы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в финансировании ХАМАС, в частности, попытки группировки вторгнуться на израильские территории 7 октября 2023 года. По словам израильского министра, военными ЦАХАЛ в подземных туннелях сектора Газа был обнаружен секретный документ, который доказывает связь между ХАМАС и Ирана. Перевод через «Яндекс.Переводчик» документа, полученного Израилем

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В документе, с которым ознакомился Кац, палестинское движение требует от подразделения «Аль-Кудс» (входит в состав Корпуса стражей исламской революции Ирана и отвечает за специальные операции, проводимые за пределами иранских территорий) 500 миллионов долларов финансирования, которые необходимы для прорыва государственной границы.

Израильский министр подчеркнул, что такая информация в очередной раз подтверждает прямую причастность Ирана к финансированию ХАМАС, а также планов палестинского движения по уничтожению Израиля.

Исраэль Кац заключил, что Израиль сделает всё возможное, чтобы не допустить получение Ираном статуса ядерной державы. Израильская армия продолжит наносить удары по союзным Тегерану группировкам до тех пор, пока «ось зла» не будет разрушена.