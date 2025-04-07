По данным издания, все попытки Пекина наладить контакт с Вашингтоном были тщетны.

В первые месяцы президентского срока Дональда Трампа китайские власти пытались понять политику новой администрации, проявив оптимизм к возможности наладить сотрудничество между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Однако после того, как все успехи не принесли результата, в Пекине проводят подготовку к новому торговому столкновению. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин демонстрировал сдержанный оптимизм и даже направил на инаугурацию Дональда Трампа своего представителя. Позже, уже в феврале, министр иностранных дел страны Ван И пытался провести встречу с американским коллегой Майком Уолтцом, но не добился успеха.

The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что Китай продемонстрировал свою готовность к торговому столкновению после того, как ввёл ответные пошлины на импорт из Соединённых Штатов Америки. В ответ американский президент Дональд Трамп лишь опубликовал пост с текстом: «Китай сыграл неправильно, он запаниковал - это единственное, что они не могут себе позволить».

Источники издания утверждают, что в Пекине задаются вопрос, могут ли они вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки, пока на них оказывают серьёзное давление. Китайские власти сходятся во мнении, что диалог с Вашингтоном нельзя вести, пока отсутствует эффективная стратегия по ослаблению экономического давления со стороны Соединённых Штатов Америки.