Они затронут широкий спектр товаров, который ещё необходимо утвердить.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что уже в ближайшие дни страны Европейского союза могут присоединиться к Китаю и Канаде, анонсировав свой пакет ответных мер в отношении импорта из Соединённых Штатов Америки из-за установленных Вашингтоном тарифом. Предполагается, что первый пакет контрмер затронет американский импорт на сумму до 28 миллиардов долларов.

По данным издания, уже вечером 7 апреля Европейская комиссия предложит странам-участникам сообщества перечень товаров, на которые будут введены пошлины. Речь идёт о широком спектре продукции, включая бытовые товары (мясо, жевательные резинки, крупы, туалетная бумага, зубная нити и другое). Reuters акцентируют внимание на наличие в списке бурбона (американский виски), учитывая, что Трамп предупреждал Европу о готовности установить 200-процентные пошлины на импорт европейского вина и коньяка.

Reuters напоминают, что в тот же день в Люксембурге пройдёт общеевропейская политическая встреча, посвящённая американским пошлинам. Европейские страны хотят согласовать единое послание: мы готовы к переговорам, но также готовы к решительному ответы в случае их провала.

В Вашингтоне уже предупреждали Европейский союз и другие страны, которые подверглись пошлинам, что им не стоит прибегать к ответным мерам, поскольку американские власти поступят зеркально. В Белом доме оперируют тем фактом, что иностранные государства зарабатывают на экспорте в Соединённые Штаты Америки гораздо больше, чем тратят на импорт из штатов, поэтому пошлины в меньшей мере затронут американцев.