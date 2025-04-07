Отмечается, что воздушные атаки не приносят большого результата.

Соединённые Штаты Америки продолжают осуществлять обстрелы объектов и мест расположения хуситов «Ансар Аллах», которая контролирует основную часть Йемена. Йеменские хуситы отказываются выполнять требования Вашингтона - прекратить удары по американским военным кораблям и разблокировать гражданское судоходство в прилегающих акваториях.

Как пишет издание CNN, в Соединённых Штатах Америки и Саудовской Аравии обсуждают возможность проведения наземной операции в Йемене, поскольку бомбардировки йеменских территорий не нанесли существенного ущерба «Ансар Аллах», которая по-прежнему контролирует страну и продолжает атаки. Предполагается, что в случае наземной операции удар могут нанести как с юга, так и востока - территорий, удерживаемых оппозиционными силами. Зелёный цвет - «Ансар Аллах»

Остальные цветы отображают враждебные к хуситам силыПри этом аналитики в комментариях CNN сомневаются в том, что Пентагон отправит полноценный контингент войск в регион. Несмотря на это, не исключается, что определённые группы американских военных будут задействованы на местах для координации бомбардировок. Они также указывают на опасения Саудовской Аравии быть вовлечёнными в боевые действия, учитывая имеющиеся у «Ансар Аллах» ударные дроны и ракеты. Впрочем, как подчёркивает один из источников, Соединённые Штаты Америки увеличили поставки средств противоракетной обороны Эр-Рияду, что может говорить о подготовке к такому сценарию.

«США придётся сказать Эр-Рияду: «Мы будем защищать вас, как мы защищали Израиль в 2024 году от двух раундов иранских ударов», - выразил мнение один из аналитиков.

Вероятнее всего, Соединённые Штаты Америки ограничатся поставками боеприпасов и оружия местным группировкам, которые противодействуют йеменских хуситам.