По данным СМИ, с таким запросом обратились Вьетнам, Индия, Израиль и другие.

Директор Национального экономического совета Соединённых Штатов Америки при Белом доме Кевин Хассет заявил, что после введения Соединёнными Штатами Америки пошлин на импорт иностранной продукции некоторые страны предупредили о готовности предпринять зеркальные меры, но были и те, кто предложил сесть за стол переговоров.

По словам американского чиновника, более пятидесяти стран обратились в Белый дом с просьбой начать обсуждения, которые приведут к снижению американских тарифов. Хассет подчеркнул, что действия таких стран вполне логично: они понимают последствия, которые затронут их народ больше, чем американцев. Как уже говорил ранее министр финансов Скотт Бессент, вступать в торговое столкновение с государством, от которого зависит твой доход от импорта, попросту неразумно.

Что касается пошлин против России, Кевин Хассет выразил мнение, что Трамп воздержался от такого решения, чтобы не навредить переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта.

По данным CNN, во Вьетнаме, Индии и Израиле пытаются достичь консенсуса с Соединёнными Штатами Америки для снятия американских тарифов. Bloomberg пишут, что вьетнамские власти предложили полную отмену экономических барьеров между Вашингтоном и Ханоем, когда индийские власти обсуждают возможность заключения торгового соглашения для снижения таможенных пошлин.