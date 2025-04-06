Об этом в последние дни писали Yonhap, NBC News, Euronews и другие.

Соединённые Штаты Америки согласовали с правительством Южной Кореи временную переброску американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 с южнокорейских территорий на Ближний Восток. Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что это первая известная операция, в ходе которой Пентагон внезапно перебрасывает военную технику из Азии на Ближний Восток. При этом в Вашингтоне называют передислокацию «командировкой», которая несёт временный характер. Не уточняется, насколько продолжительной будет командировка передислоцированных Patriot.

Euronews акцентируют внимание на том, что передислокация сил из Южной Кореи на Ближний Восток происходит на фоне усиления боеготовности американских сил в регионе. Предполагается, что передислоцированные системы будут использовать для защиты американских военных баз в регионе.

Официально о передислокации сил из Южной Кореи на Ближний Восток никто не объявлял. Источники Euronews в южнокорейском правительстве утверждают, что передислокация американских систем не подорвёт работу противовоздушной обороны Южной Кореи.

Ранее NBC News и Yonhap уже писали о том, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести временную ротацию американского персонала и военной техники из Южной Кореи на Ближний Восток. Несмотря на снижение присутствия в Азии, в американском военном командовании сохраняют в состоянии боеготовности оружие для защиты Сеула.