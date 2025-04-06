Они затронули все 50 штатов, а общее количество демонстраций превышает тысячу.

Вчера в Соединённых Штатах Америки стартовали массовые протесты в рамках инициативы «Руки прочь!» (Hands Off!). Тысячи американских граждан вышли на улицы в пятидесяти штатах, а общее количество демонстраций составило более 1,2 тысяч.

Как пишет издание Associated Press, организаторами протестных акций выступили более 150 организаций. Протестовали сообщества по защите гражданских прав, профсоюзы, ветеранские организации и политические активисты. При этом митинги были мирными, в субботу не сообщалось о каких-либо арестах протестующих. Митинг напротив Белого домаВышедшие на протест американцы выступают против снижения федерального финансирования, сокращения числа государственных служащих, урезания медицинских программ. Помимо этого, американцы опасаются, что Трамп вопреки своим обещаниям возьмётся за пересмотр социального финансирования. Среди протестующих были представители национальных меньшинств, которые возмущены депортацией мигрантов.

Массовые протесты выпали на выходные дни. В субботу Дональд Трамп провёл день за игрой в гольф в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) и, как пишут иностранные издания, планирует аналогично провести воскресный день.