Несмотря на это, по его оценкам, тарифы Вашингтона обойдутся Франции в 0,5% от ВВП страны.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру, чьи слова приводит издание Le Parisien, считает, что американский президент Дональд Трамп отступит от ранее введённых им пошлин на импорт иностранной продукции. Тем не менее, по его оценкам, введённые Вашингтоном тарифы окажут вред и экономике Франции, которая потеряет 0,5% от своего ВВП.

По словам главы французского правительства, американские тарифы создают риск потери рабочих мест, остановки инвестиций и экономического спада. Байру считает, что последствия пошлин будут ощутимыми, в том числе для самих Соединённых Штатов Америки. Как раз таки по этой причине он не исключает, что Трамп отступит от своего решения, хотя гарантий этому нет.

Франсуа Байру уверен в том, что решение Дональда Трампа спровоцирует международный кризис, который в первую очередь скажется на жизни американских граждан.

Ранее издание CNBC уже писало о том, что крупный автопроизводитель Stellantis North American на фоне введённых пошлин остановил работу двух заводов в Канаде и Мексике. Несмотря на то, что под сокращение попали канадские граждане, рабочих мест также лишились 900 сотрудников из американского подразделения, оказывающего вспомогательные функции канадскому и мексиканскому предприятиям. Таким образом, 900 американцев потеряли рабочее место из-за тарифов на иностранный импорт.