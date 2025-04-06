Он подчеркнул, что происходило это по вине Зеленского.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о прошлых попытках Вашингтона подписать экономическое соглашение с Украиной, которые были сорваны. По его словам, таких попыток всего было три, но они не увенчались успехом по вине Владимира Зеленского.

Американский министр подчеркнул, что ещё в Мюнхене украинский президент был готов подписать соглашение. Впрочем, несмотря на всё обещания, сделка не была подписана. Последняя попытка была в Овальном кабинете, которую Бессент описывает следующим образом: «Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым лёгким делом в мире». О первой попытке не было сказано, но, вероятнее всего, речь идёт о визите Скотта Бессента в Киев, когда министр финансов принёс Владимиру Зеленскому тогда ещё несогласованный проект документа.

Бессент охарактеризовал Зеленского как артиста, который оказался «обычным человеком, брошенным в сложное время». Несмотря на его попытки «подняться на ноги», политик «застрял под огромным давлением». Американский министр также считает, что в окружении украинского президента находятся советники, которые дают ему не самые хорошие рекомендации.

Что касается текущей ситуации с экономическим соглашением, Скотт Бессент рассчитывает, что технические группы Киева и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, подписав документ.