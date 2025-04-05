Позже в ведомстве прояснили, что произошла ошибка и их никто не выдворял из страны.

С 24 февраля 2024 года в Соединённые Штаты Америки переехало порядка 240 тысяч украинских граждан, воспользовавшись особой гуманитарной программой. Гуманитарная программа для украинцев позволила им остаться в штатах на легальной основе.

Однако, как пишет издание Reuters, в этот четверг всем украинским мигрантам, которые проходят по гуманитарной программе, отправили сообщение, уведомив о выдворении. В сообщении Министерство внутренней безопасности (DHS) предупреждают украинцев, что их гуманитарный статус был аннулирован, а им необходимо немедленно покинуть территорию Соединённых Штатов Америки, в противном случае - правоохранительные органы предпримут соответствующие меры.

«Не пытайтесь остаться в Соединённых Штатах Америки. Федеральное правительство вас найдёт!», - говорилось в сообщении.

Однако уже на следующей день пресс-секретарь DHS объяснил, что письмо было разослано по ошибке, а гуманитарная программа не была отменена. Впоследствии ведомство повторно проинформировало украинских мигрантов, что их никто не выдворяет, а гуманитарный статус остаётся без изменений.

Reuters не могут назвать количество украинцев, которые получили уведомление DHS.

Ещё в марте Reuters писало о планах администрации Дональда Трампа лишить украинских граждан правового статуса в Соединённых Штатах Америки, запустив процедуру выдворения из страны. Тогда речь шла не только об украинцах, но и других национальностях, которые получили вид на жительство в рамках различных гуманитарных программ.