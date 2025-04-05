Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, чьи слова приводит издание Polsatnews, заявил, что Варшаве следовало купить или арендовать на 50 лет порт в Одессе, чтобы получить доступ к Чёрному морю. По его мнению, такой сценарий позволит польским компаниям дешевле экспортировать европейское зерно.
Польский министр считает, что в отношениях между Польшей и Украиной интересы Варшавы должны быть приоритетом для польского правительства. Однако на сегодняшний день он не видит ничего подобного. Колодзейчак объясняет, что если Польша получит выход в Чёрное море, это позволит стране экспортировать польское и европейское зерно в Африку, где транспортные расходы гораздо меньше, учитывая географическую близость акваторий (Чёрное море - Эгейское море - Средиземное море с доступом к Северной Африке).
По задумке польского министра, можно было бы использовать украинскую железную дорогу и подопечный Польше порт в Одессе для экспорта зерна из Замостья, Люблинского воеводства и Подкарпатья, где есть хорошая земля. Помимо этого, польские власти могли бы заняться продажей зерна из Западной Европы.
На этом Михаил Колодзейчак решил не останавливаться. Чиновник выразил обеспокоенность по поводу вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что в таком случае последствия непредсказуемы. Впрочем, лично он готов закрыть на это глаза, если польские селекционные компании получат полмиллиона гектаров украинской земли.