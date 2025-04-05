Такой сценарий мог бы позволить Варшаве дешевле экспортировать своё зерно.

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, чьи слова приводит издание Polsatnews, заявил, что Варшаве следовало купить или арендовать на 50 лет порт в Одессе, чтобы получить доступ к Чёрному морю. По его мнению, такой сценарий позволит польским компаниям дешевле экспортировать европейское зерно.

Польский министр считает, что в отношениях между Польшей и Украиной интересы Варшавы должны быть приоритетом для польского правительства. Однако на сегодняшний день он не видит ничего подобного. Колодзейчак объясняет, что если Польша получит выход в Чёрное море, это позволит стране экспортировать польское и европейское зерно в Африку, где транспортные расходы гораздо меньше, учитывая географическую близость акваторий (Чёрное море - Эгейское море - Средиземное море с доступом к Северной Африке).

По задумке польского министра, можно было бы использовать украинскую железную дорогу и подопечный Польше порт в Одессе для экспорта зерна из Замостья, Люблинского воеводства и Подкарпатья, где есть хорошая земля. Помимо этого, польские власти могли бы заняться продажей зерна из Западной Европы.

На этом Михаил Колодзейчак решил не останавливаться. Чиновник выразил обеспокоенность по поводу вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что в таком случае последствия непредсказуемы. Впрочем, лично он готов закрыть на это глаза, если польские селекционные компании получат полмиллиона гектаров украинской земли.