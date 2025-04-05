Украинский президент не стал раскрывать, в каком количестве и когда.

Владимир Зеленский после визита французской и британской делегаций для обсуждения миротворческой миссии провёл очередной брифинг, заявив, что Великобритания и Франция первыми отправят своих военнослужащих на территорию Украины в рамках миротворческого контингента войск из Европы. Он напомнил, что Лондон и Париж возглавляют инициативу об отправке миротворцев на украинские территории.

Украинский президент не стал раскрывать, какое количество миротворцев, в каком месте и в какие сроки будут развёрнуты на украинских территориях. При этом политик заверил в том, что соответствующие договорённости уже имеются, хотя раскрывать какие-либо подробности европейские лидеры запретили ему.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио призывал Европу «меньше говорить и больше делать», предлагая конкретные формы гарантий безопасности для Украины. Примечательно, что незадолго до этого заявления совершивший визит в Вашингтон спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил предоставление Украине гарантий безопасности, но без членства страны в НАТО.