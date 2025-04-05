Особенно это коснётся бедных стран.

Вечером 2 апреля 2025 года американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошли на импорт иностранных товаров, обозначив конкретные сроки, страны и тарифы в процентном соотношении. По его мнению, благодаря такому решению американский бюджет сможет привлечь дополнительные 6 - 7 триллионов долларов, а Вашингтон поступает справедливо по отношению к экономическим партнёрам, которые взимали пошлины с американских товаров. Тем не менее, фондовый рынок пока реагирует негативно на ещё не вступившие в силу пошлины.

Пресс-служба Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) распространила заявление, с которым ознакомилось ТАСС, где говорится, что введённые Соединёнными Штатами Америки пошлины приводят международную торговую систему в критическую фазу, угрожающую инвестициям и развитию.

В ЮНКТАД предупреждают о вреде таких радикальных мер для уязвимых экономик, имея ввиду страны, которые полагаются на импорт своей продукции в штаты и их бюджет напрямую зависит от этого источника доходов. По этой причине в ООН призывают Вашингтон пересмотреть введённые страны против бедных стран, поскольку они окажутся в ситуации, когда их государственный долг будет расти, а внутренний рост замедлится.