Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне ожидают прибытие украинской делегации уже на следующей неделе. Американские власти планируют обсудить с украинскими делегатами все параметры экономического соглашения между Киевом и Вашингтоном.

Американский министр выразил надежду, что во время визита украинской делегации им удастся подписать документ. Бессент подчёркивает, что предложенное Вашингтоном соглашение отвечает интересам как Украины, так и Соединённых Штатов Америки. Он также считает, что подписание документа «продемонстрирует Москве решимость Вашингтона поддерживать Киев».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что после всех онлайн-встреч с американской делегацией представители Киева отправятся в Вашингтон, где обсудят подписание экономического соглашения с американскими властями. На встрече будут присутствовать юристы от обеих сторон, которые разберут документ на предмет соответствия украинскому законодательству и планам Киева по евроинтеграции. Сибига напомнил, что в Киеве уже объяснили Вашингтону о недопустимости подписания документа, который усложнит процесс вступления Украины в Европейский союз.