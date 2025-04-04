Он сослался на вторую статью Вашингтонского договора, где сказано, что страны-участники должны воздержаться от экономического давления на друг друга.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, комментируя введённые американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт иностранной продукции, заявил, что такие меры могут противоречить правилам НАТО. Норвежский министр сослался на вторую статью Вашингтонского договора, в которой сказано, что страны-участники должны воздерживаться от экономического давления на друг друга.

По его словам, обязательства в рамках НАТО требуют от стран-участников выстраивать экономическую политику так, чтобы поощрять экономическое сотрудничество. В случае с американскими пошлинами - всё как раз таки наоборот, из-за вреда европейской экономике.

Эспен Барт Эйде подчеркнул, что, как считает он, позицию европейцев услышал Государственный секретарь Марко Рубио. Он добавил, что вышеприведённые аргументы поддержали многие европейские страны.

Норвежский министр также напомнил, что Соединённые Штаты Америки теперь облагают товары из Норвегии 15-процентной пошлиной, а из Дании и других европейских стран - вовсе 20-процентной. При помощи пошлин американский президент планирует заработать для Соединённых Штатов Америки 6 - 7 триллионов долларов.