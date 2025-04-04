Об этом рассказал главком сил альянса в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Сенате, заодно указав Вашингтону на исходящую от России угрозу.

Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время парламентских слушаний в комитета Сената по вооружённым силам (цитата стенограммы C-Span) заявил, что от европейских стран исходит запрос на размещении гиперзвукового оружия на европейских территориях. Он подчеркнул, что европейцы запрашивают «одну такую систему», а детально рассказать о ситуации он может только в закрытой части слушания.

Высокопоставленный генерал НАТО также предостерёг сенаторов от российской угрозы, сообщив, что Россия находится в состоянии в кратчайшие сроки нарастить численность своей армии. Что касается возможности оснастить российскую армию бронетехникой, тут, по его мнению, всё зависит от положения дел на поле боя в зоне боевых действий.

Каволи также объяснил сенаторам, что несмотря на позицию Вашингтона о приоритетности китайской угрозы, Россия тоже представляет угрозу Соединённым Штатам Америки, особенно учитывая её многочисленные арсеналы ядерного оружия. Он считает, что действия Москвы угрожают национальным интересам Вашингтона, а российско-украинский конфликт хоть и открыл свет на уязвимые точки российской армии, но и продемонстрировал умение России адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Кристофер Каволи предостерёг американских сенаторов от «ошибочной и опасной точки зрения», который придерживаются некоторые политики, желающие снизить американское присутствие в Европе. Генерал настаивал на том, что нельзя «отмахнуться от российской угрозы».