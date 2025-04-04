Он подчеркнул, что возможность вступления страны в североатлантический альянс создаёт угрозу глобального конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с журналистами выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за то, что тот развеял гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО. Во время президентства экс-президента Джо Байдена американские власти не исключали присоединение украинского государства к военному блоку, но и не давали ходу такому решению.

По словам венгерского министра, такое расширение североатлантического альянса могло неминуемо спровоцировать глобальный конфликт. Глава венгерского внешнеполитического ведомства в очередной раз заявил о том, что Будапешт не поддержит вступление Украины в НАТО.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом американский президент дал понять, что Украина не сможет вступить в североатлантический альянс. Позже украинские власти, в том числе Владимир Зеленский, также признали тот факт, что их страну никто больше не ждёт в НАТО. По этой причине в Киеве сейчас отстаивают возможность создания «своего НАТО», то есть миллионной армии с современными вооружениями.