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Nacvark
Reuters: Из-за введённых Трампом пошлин стоимость iPhone 16 Pro Max в США может вырасти до $2300
Большинство своих моделей Apple производит в Китае, против которого ввели 54-процентные пошлины.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импортируемую иностранную продукцию в Соединённые Штаты Америки. Таким образом, суммарные пошлины на ввозимую в штаты китайскую продукцию составили 54%.

Издание Reuters пишет о том, что на фоне данного решения стоимость нового iPhone от американской компании Apple может обойтись американцам в 2300 долларов. При условии, что до недавних пор в Соединённых Штатах Америки можно было дешевле всего приобрести телефон данной марки.

Аналитики издания объясняют, что большинство своих моделей Apple производит в Китае, из-за чего данная продукция при отправке в Соединённые Штаты Америки будет облагаться пошлинами. В случае, если компания решит переложить ношу новых тарифов на пользователей, стоимость базовой модели iPhone 16 вырастет до 1142 долларов (сейчас - 799 долларов), а iPhone 16 Pro Max (1TB) обойдётся фанату Apple в 2,3 тысячи долларов.

Reuters напоминают, что во время своего первого президентского срока Трамп уже вводил пошлины на китайские товары, пытаясь заставить компании перенести производство в Соединённые Штаты Америки. Однако тогда Apple получили льготы, о которых сейчас не сообщалось.

#сша #iphone #трамп
Источник: reuters.com
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