Компания потеряла в прошлом году миллиарды долларов, а рынок оружия исторически связан с немецкой компаний.

Компания Porsche SE, контролирующая автомобильный концерн Volkswagen AG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Bugatti, Lamborghini и другие марки автомобилей), рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес. Об этом сообщает немецкое издание Europäische Sicherheit und Technik («Европейская безопасность и технологии»).

Холдинговая компания в прошлом году понесла многомиллиардные убытки, поэтому, как пишет издание, её менеджеры обсуждают возможность поиска новых направления бизнеса. Рассматриваются как и инфраструктурные проекты, так и рынок оружие, что для Porsche будет по сути возвращением в старую отрасль.

Фердинанд Порше, основавший компанию Porsche, участвовал в разработке танков немецкого производства Panzerkampfwagen VI, Panzerkampfwagen VIII «Maus», самоходной артиллерийской установки Ferdinand, а также более современного Leopard 1.

Предполагается, что Porsche SE не станут вступать в конкуренцию за правительственные контракты на разработку оружия, но компания готова принять участие в корпоративные проектах. Так, например, с 2024 году немецкая компания инвестировала десятки миллионов долларов в стартап Quantum Systems, занимающийся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Учитывая опыт ведения современных боевых действий, именно беспилотники могут стать одним из направлений, куда инвестирует Porsche SE.