Он также сообщил о запланированных заседаниях стран-участников в четверг и пятница.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что за первые три месяца 2025 года страны-участники североатлантического альянса уже пообещали выделить Украине более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

В то же время Рютте поприветствовал инициативу Соединённых Штатов Америки по урегулированию российско-украинского конфликта, отметив, что видит, как в Вашингтоне работают над этим днём и ночью. Инициативы Великобритании и Франции он тоже приветствует.

Глава военного блока также сообщил о запланированных в четверг и пятницу в Брюсселе заседаниях стран-участников НАТО, в рамках которых они скоординируют совместные действия, в том числе по Украине. Рютте добавил, что третьи страны пытаются дестабилизировать западное сообщество, осуществляя саботаж на объектах подводной инфраструктуры и проводя кибератаки, поэтому в условиях опасного мира необходимо выстроить «более сильное, более справедливое и более летальное НАТО».

Марк Рютте развеял опасения европейских стран по поводу возможного снижения военного присутствия Соединённых Штатов Америки в регионе, заверив, что американские военнослужащие останутся в Европе.