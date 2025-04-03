Как объяснил министр финансов страны Скотт Бессент, анонсированные 34-процентные пошлины прибавятся к уже введённым 20-процентным тарифам.

Вчера американский президент Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт товаров из третьих стран. Особенно это затронуло китайские товары, ведь их ежегодный импорт в Соединённые Штаты Америки оценивается в 500 миллиардов долларов, что делает Китай третьим источником иностранной продукции для американцев.

Министр финансов страны Скотт Бессент в эфире Bloomberg подтвердил, что теперь Соединённые Штаты Америки будут облагать все импортируемые из Китая товары 54-процентными пошлинами. Это означает, что к уже ранее введённым 20-процентным тарифам прибавятся ещё 34-процентные пошлины. Примечательно, что ещё недавно китайские товары могли ввозиться в штаты без каких-либо тарифов.

Комментируя возможность пересмотра пошлин, американский министр призвал «успокоиться» и отложить данный вопрос, ведь если его поднять сейчас - Трамп, вероятнее всего, останется при своём мнении. Бессент призывает иностранных лидеров воздержаться от излишних телефонных звонков американскому президенту, ведь это навряд ли приведёт к полноценным переговорам.

На фоне принятого Дональдом Трампом решения акции американских компаний, торгующих преимущественно китайскими товарами, обрели тенденцию на падению. Так, например, меньше чем за сутки Walmart потеряли почти 5% и на этом падение может не остановиться.