Илон Маск возвращается в бизнес.

Не так давно Дональд Трамп заявил, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск может вскоре уйти в отставку, вернувшись в бизнес. Политик оценил работу бизнесмена в своей администрации, подчеркнув, что хочет оставить его работать в Белом доме на столько времени, сколько получится.

Как пишет издание Politico, американский президент уже проинформировал своё окружение о готовящемся уходе Маска с поста главы DOGE. Несмотря на то, что Трамп положительно оценивает работу бизнесмена в правительстве, в его администрации считают необходимым для Маска вернуться к своему бизнесу, ограничившись вспомогательной ролью.

Источники издания утверждают, что некоторые представители администрации Дональда Трампа разочарованы в непредсказуемости действий бизнесмена, которые влекут за собой политическую ответственность. По этой причине они видят сценарий, при котором Илон Маск сохранит неформальную роль советника, иногда появляясь в Белом доме. Один из источников Politico акцентирует внимание на то, что Маск находится в администрации на правах специального государственного служащего (позволяет избегать некоторых правил служебной этики и конфликта интересов), но его полномочия истекают уже в мае или начале июня.

Вопреки желаниям Дональда Трампа оставить Илона Маска на должности главы DOGE, соратники американского президента почувствовали от информации о предстоящей отставке лишь облегчение - говорится в материале Politico. Связано это с «чередой сюрпризов» со стороны DOGE, в ходе которых департамент мог в выходные затребовать у федеральных служащих годовую отчётность, или сократить программы профилактики эпидемий.