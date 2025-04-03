В первую очередь акцент будет сделан на российскую нефть и замороженные активы.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox Business заявил, что Соединённые Штаты Америки могут ввести санкции против России. В таком случае они могут затронуть экспорт российской нефти и замороженные активы.

По словам американского дипломата, санкции придётся ужесточить, чтобы добиться результата. Он напомнил, что министр финансов страны Скотт Бессент уже говорил о готовности «без колебаний» усилить санкционное давление на Россию, если это будет соответствовать стратегии американского президента. Келлог также вспомнил, что Бессент оценил уже введённые экс-президентом Джо Байденом санкции всего на 3 балла из 10 возможных.

Кит Келлог призвал обратить внимание на российский теневой флот, который перевозит 70% российской нефти через Балтийское море. По его мнению, такой флот можно легко заблокировать, перекрыв для него торговые маршруты. Он также не исключил, что «можно заняться суверенными активами». Речь идёт о 300 миллиардов долларов, которые заморожены в Бельгии.

Келлог утверждает, что Трамп расстроен из-за позиции Москвы и Киева по поводу возможного прекращения огня. Он добавил, что американского президента рассердило предложение Путина установить на территории Украины временное управление под эгидой Организации Объединённых Наций.