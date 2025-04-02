В Белом доме могут повысить минимальную сумму сделки, от которой необходимо утверждать поставку в Конгрессе.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Дональд Трамп планирует подписать указ, который смягчит правила для продажи Соединёнными Штатами Америки оружия третьим странам. Отмечается, что документ может быть аналогичен инициативе Майка Уолтца, которую тот предлагал в Конгрессе, когда был членом Палаты представителей.

Речь идёт о внесении поправок в контроль за экспортом вооружения, чтобы повысить порог суммы, от которой Конгресс должен утверждать решение о продаже оружия:

с 14 миллионов до 23 миллионов долларов - продажа оружия;

с 50 миллионов до 83 миллионов долларов - продажа военной техники, модернизация, обучение и другие услуги Пентагона:

Reuters подчёркивают, что такое решение позволит крупным американским оборонным компаниям (Lockheed Martin, RTX Corp, Boeing) увеличить количество продаж, ведь они смогут выполнять заказы иностранных государств без предварительного утверждения сделки Конгрессом.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп выражал недовольство относительно задержек Конгресса в принятии решения о продаже оружия третьим странам, в том числе Израилю. Американский президент в этом году уже успел повлиять на некоторые контракты, ускорив принятие решений о поставках оружия, особенно израильской армии.