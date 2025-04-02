Вероятнее всего, уже в ближайшие годы страна начнёт возводить минные поля вдоль российской границы по примеру Польши и стран Балтии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орло, чьи слова приводит местное издание Yle, сообщил о запущенной подготовке к выходу страны из Оттавского договора, запрещающего хранение, продажу и применение противопехотных мин.

По словам главы финляндского правительства, такое решение было принято из-за «длительной угрозы безопасности Финляндии и Европы со стороны России». Он призвал европейские страны брать на себя большую ответственность за свою безопасность.

Петтери Орло заверил финнов, что им не стоит беспокоиться о данном решении, поскольку в Финляндии безопасно. Более того, он утверждает, что принятое решение гарантирует обеспечение безопасности граждан в ближайшие годы. Финляндский премьер фактически намекнул, что Хельсинки приступят к минированию сухопутной границы с Россией по примеру Польши и стран Балтии.

Финляндское правительство планирует подготовить законопроект о денонсировании подписи Финляндии в Оттавском договоре до лета текущего года.

Ранее уже была информация о том, что Польша, Литва, Латвия и Эстония также выходят из Оттавского договора. Украина не исполняет свои международные обязательства, опираясь на состояние военного положения, поэтому де-факто также аннулировала свою ратификацию документа. Как итог, теперь все страны вдоль западной границы России начнут минировать сухопутную границу.