Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Правительство Литвы пообещало поставить Вооружённым силам Украины шесть новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Зеленский, подводя итоги дня в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский президент поблагодарил Литву за поддержку, подчеркнув, что страна вносит существенный вклад в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, инвестируя в производство оружия на территории Украины, а также соглашаясь на совместные проекты в сфере обороны.

Зеленский не уточнил, какие именно средства противовоздушной обороны пообещала Литва и были ли они доставлены на украинские территории. На вооружении литовской армии имеются зенитно-ракетные комплексы NASAMS, различные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и антидроновые ружья Electronic Drone Mitigation 4 System. Маловероятно, что литовские власти решили передать ПЗРК, учитывая ограниченность обещанной партии, но и вряд ли Вильнюс пожертвует свои NASAMS. По этой причине стоит дожидаться только официальной информации от правительства Литвы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о планах Берлина предоставить Украине 11 миллиардов евро до 2029 года. Немецкий министр также сообщила о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму 130 миллионов евро, о чём упомянул Владимир Зеленский в своём видеообращении.