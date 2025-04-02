Из них €3 млрд Киев получит в этом году.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, объявила о планах Берлина выделить на оказание военной помощи Вооружённым силам Украины 11 миллиардов долларов. Средства будут использоваться для поставок оружия вплоть до 2029 года.

Немецкий министр по традиции раскритиковала российские власти, заявив, что они оттягивают время и не готовы к прекращению огня, в отличие от Киева. По этой причине она объявила о новом финансировании, подав сигнал о готовности следующего немецкого правительства оказывать военную помощь Украине столько, сколько будет необходимо.

Из вышеупомянутой суммы три миллиарда евро будут переданы Киеву в этом году. Примечательно, что ранее Берлин выделял ежегодно на военную помощь Украине кратно больше средств. Тем не менее, не стоит исключать, что немецкое правительство прибегнет к запросу дополнительного финансирования, как это неоднократно было в 2022 - 2023 годах.

В рамках своего визита в Киев немецкий министр также объявила о выделении Украине 130 миллионов евро в виде гуманитарной помощи и финансирования стабилизационных фондов. Не уточняется, куда именно будут потрачены средства.