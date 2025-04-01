По его словам, для этого хуситы должны перестать обстреливать американский флот.

В прошлом месяце Соединённые Штаты Америки начали обстрелы объектов группировки «Ансар Аллах», действующей в Йемене. Йеменские хуситы в знак протеста действиям Израиля в секторе Газа начали наносить удары по американским военным кораблям и блокировать гражданское судоходство США в акваториях, прилегающих к территориям Йемена.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что за последние две недели американских обстрелов, хуситы были «уничтожены беспощадными ударами». Он утверждает, что многих из бойцов и функционеров группировки больше нет в живых.

«Мы бьём их каждый день и ночь — всё сильнее и сильнее», - добавил он.

Трамп объяснил, что американская армия будет продолжать наносить удары по объектам «Ансар Аллах» до тех пор, пока группировка не перестанет представлять угрозу свободному судоходству в прилегающих акваториях. Помимо это, хуситы должны перестать наносить удары по американским военным кораблям.

При этом Дональд Трамп заверил, что американские военные «только начали» и настоящие удары ещё впереди как для йеменских хуситов, так и для их «спонсоров в Иране».