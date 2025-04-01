Таким образом, суммарная помощь Швеции с 2022 года достигает €8 млрд.

На сайте Министерства обороны Швеции объявили о выделении Украине 19-го пакета военной помощи, который станет крупнейшим за всю историю шведской поддержки Киева и оценивается в 16 миллиардов шведских крон (1,6 миллиарда евро). Отмечается, что такая инициатива возможна благодаря предложению шведского правительства увеличить в 2025 году финансирование военной помощи Украине до 40 миллиардов шведских крон (почти четыре миллиарда евро в текущем году).

В рамках нового пакета военной помощи средства распределят следующим образом:

Приобретение Швецией оружия для Украины на сумму 9,2 миллиарда шведских крон - власти закупят у европейских и скандинавских оборонных компаний оборонную продукцию, учитывая озвученные Киевом потребности;

Финансирование фондов поддержки Украины на сумму 5 миллиардов шведских крон - средства Стокгольма распределят между фондами, направленными на поддержку украинской армии.

Передача оружия со складов Вооружённых сил Швеции на сумму около 500 миллионов шведских крон: поставка медицинских автомобилей, стрелкового оружия, малокалиберных боеприпасов (патроны для стрелкового оружия), около ста единиц техники для обслуживания авиабаз, оборудование для обслуживания авиабаз, медицинское оборудование, транспортные средства, военное обмундирование и продукты питания;

Услуги Шведского агентства оборонных исследований (поддержка в области анализа -хим, -био, -рад и ядерной опасности (ХБРЯ), системы автоматического оборудования транспортных средств при помощи разведывательных беспилотников), которые оценивают в 11 миллионов шведских крон;

Компенсация рисков шведским компаниям на сумму 500 миллионов шведских крон, чтобы те отдавали приоритет поставкам оружия Украине;

Обслуживание (поставка запчастей и другое) поставляемой Украине бронетехники, оружия и оборудования, что оценивается в 573 миллионов шведских крон;

Пакет поддержки гражданской обороны стоимостью 140 миллионов шведских крон.

Суммарный объём военная помощи Украине, оказываемой Швеций с 2022 года, теперь составляет 80 миллиардов шведских крон (почти восемь миллиардов долларов).