Американские пошлины вступают в силу уже 2 апреля 2025 года.

С 2 апреля 2025 году вступают в силу пошлины на импорт товаров в Соединённые Штаты Америки. Американский президент Дональд Трамп за последние месяцы неоднократно анонсировал различные пошлины, которые вскоре вступят в силу. Очевидно, что такое решение станет ударом для многих государств, зарабатывающих на крупном американском рынке.

Издание Reuters пишет о том, что Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно ответить Соединённым Штатам Америки на вводимые пошлины. Отмечается, что три азиатские страны провели свой первый экономический диалог за последние пять лет, поскольку каждое из государств готовится к новым американским тарифам.

По данным издания, страны будут способствовать региональной торговле: Япония и Южная Корея начнёт импортировать полупроводниковое сырьё из Китая, а Пекин заинтересован в приобретении микросхем у Токио и Сеула. Есть и более широкие договорённости, направленные на продолжение диалога по экспортному контролю, придерживаясь тесного сотрудничества для всесторонних и высокоуровневых переговоров о свободной торговле в регионе.

Reuters напоминают, что Китай, Япония и Южная Корея являются ключевыми партнёрами для Соединённых Штатов Америки.