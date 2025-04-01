Всё в рамках программы по выделению Киеву €2,2 млрд на военную помощь.

На сайте Министерства обороны Нидерландов объявили, что правительство приняло решение о выделении Украине 500 миллионов евро для проекта по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что данная инициатива входит в проект 2025 года, направленный на поддержку Киева на общую сумму 2,2 миллиарда евро.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс и государственный секретарь ведомства Гийс Туинман посетили Украину, осмотрев место прилёта в Днепре после российского обстрела, а также посетив штаб украинского подразделения, участвующего в боевых действия на Восточном направлении. На сайте оборонного ведомства утверждают, что украинские военные сообщили нидерландским чиновникам о нехватке артиллерии, ударных беспилотников и средств противовоздушной обороны.

«Приоритеты Нидерландов хорошо соответствуют этому», - обозначило нидерландское оборонное ведомство.

Не уточняется, Вооружённые силы Украина получат закупленные Нидерландами беспилотники, или дроны произведут на украинских территориях за средства Амстердама. Помимо обещанных беспилотников, украинская армия получит поддержку в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования.