С соответствующим заявлением выступила представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс прокомментировала возможность установления на территории Украины временного управления под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН), отвергнув такое предложение.

По её словам, американские власти выступают за мирное урегулирование российско-украинского конфликта путём переговорного процесса между Украиной и Россией. При этом в Вашингтоне считают Украину конституционной демократией, поэтому управление страной возможно исключительно в соответствии с Конституцией и волей украинского народа.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность установления на территории Украины временного управления под эгидой ООН, чтобы провести демократические выборы и избрать нового президента, с которым Москва будет вести переговоры. Политик подчеркнул, что это не единственный вариант решения ситуации, но, учитывая международную практику, в том числе исторические прецеденты в Восточном Тиморе и других странах, в России считают такой сценарий одним из возможных.