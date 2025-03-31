При этом Вашингтон готов пересмотреть пошлины и заключить торговое соглашение со странами, с которыми выгодно сотрудничать.

Советник американского президента по вопросам торговли и производству Питер Наварро в интервью Fox News заявил, что в администрации Дональда Трампа планируют заработать для Соединённых Штатов Америки шесть триллионов долларов всего за десять лет, используя в этих целях пошлины на импорт зарубежных товаров.

По словам американского чиновника, импортные пошлины могут ежегодно приносить по 600 миллиардов долларов. Только за счёт тарифов на импорт иностранных марок автомобилей можно заработать около 100 миллиардов долларов. Наварро добавил, что в Белом доме хотят продвинуть в Конгресс законопроект, который позволит предоставлять американцам льготное кредитование для приобретение автомобилей американского производства.

При этом Питер Наварро акцентирует внимание на том, что Дональд Трамп готов к заключению торговых соглашений с другими странами, если такая торговля принесёт выгоду Соединённым Штатам Америки.

Большая часть анонсированных Дональдом Трампом ранее тарифов вступят в силу уже через несколько дней - 2 апреля 2025 года. Пока непонятно, какой ущерб будет нанесён экономикам стран, которых затронут американские пошлины.