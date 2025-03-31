Развернуть крупный контингент войск на украинских территориях проблематично, а отправить корабли и самолёты легче и безопаснее.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в коалиции по обеспечению гарантий безопасности Украины сместили приоритет в размещении миротворческих сил на украинских территориях с пехоты на военно-воздушные и военно-морские силы. Предполагается, что в ближайшие недели в Киев приедут военные эксперты, которые определят, какая численность войск необходима для защиты ключевых украинских объектов.

По данным издания, в закрытых обсуждениях европейские страны всё больше говорят о смещении фокуса на самолёты и корабли для защиты украинского воздушного и морского пространств. Дело в том, что размещение крупного контингента войск является проблематичным ввиду необходимости обеспечить военных логистикой. Более того, при таком сценарии европейские войска будут вынуждены базироваться на украинских территориях и могут быть вовлечены в боевые действия, если такие вновь возобновятся. Есть и другие нюанс - страны коалиции всё чаще предлагают поддержать инициативу авиацией и флотом, но в меньшей мере готовы выделять солдат из своих малочисленных армий.

С воздушными и морскими силами всё гораздо проще: самолёты и корабли можно обслуживать на военных базах в странах НАТО, откуда они будут периодически выходить для патрулирования Украины.

Источники The Washington Post указывают на желание Европы в привлечении к миротворческой миссии Соединённых Штатов Америки. Однако, как отмечается, в Вашингтоне подают на этот счёт неоднозначные сигналы. Тем не менее, один из источников в лице французского чиновника утверждает, что Трамп не исключает определённую поддержку миротворческой миссии.