Американский президент утверждает, что многие просят его об этом.

С 20 января 2025 года Дональд Трамп заступил в должность президента Соединённых Штатов Америки. Конституция страны устанавливает, что каждый американец может быть избран американским президентом всего два раза в своей жизни. Таким образом, для Трампа действующий президентский срок должен стать завершающим в политической карьере.

Политик в интервью NBC News рассказал о том, что есть много способов баллотироваться на пост президента в третий раз. Один из них - президентские выборы должен выиграть Джей Ди Вэнс (или другой доверенный человек из Республиканской партии), назначив своим Вице-президентом Дональда Трампа. После ему нужно уйти в отставку, тем самым передав президентские полномочия второму лицу - Вице-президенту. Американское законодательство в таком случае позволяет не проводить повторные президентские выборы, то есть Трамп будет исполнять обязанности до завершения президентского срока Вэнса.

О других способах американских президент рассказывать отказался, но подчеркнул, что они есть. Другое дело в том, что далеко не все американцы захотят избирать одного и того же человека президентом в третий раз, ведь это противоречит конституционным нормам Соединённых Штатов Америки и может создать нежелательный прецедент. Тем более если учесть, что никто из американцев формально не будет иметь возможность отдать голос за Дональда Трампа как главы государства.

Американский президент подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в третий раз. Он утверждает, что его об этом просят многие американцы. Тем не менее, политик решил не заглядывать так далеко вперёд, хотя вариант с третьим президентским сроком всё же рассматривает.

Ранее Дональд Трамп в ироничной манере уже высказывался насчёт того, что готов выдвинуться на третий президентский срок, если его об этом попросят коллеги.