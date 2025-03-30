При этом американская армия берёт на себя риски на других театрах, хотя и с ограничениями в ресурсах.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет издал секретный меморандум о национальной обороне, в котором обозначил сдерживание Китая и защиту от угроз в «ближнем зарубежье» главными приоритетами.

Таким образом, основной задачей американской армии будет предотвращение военного присоединения Тайваня, а также особое внимание вопросам Гренландии и Панамского канала. Отмечается, что Китай является главной угрозой, которую Пентагон может себе позволить.

При этом упоминаются и другие театры военных действий, которые американская армия будет поддерживать, но меньшими ресурсами. Тем не менее, наиболее приоритетным по-прежнему остаётся Тайвань. По этой причине в Пентагоне будут работать над тем, чтобы союзники в Европе, Азии и на Ближнем Востоке взяли на себя больше ответственности, повысив оборонные расходы для эффективного сдерживания России, КНДР и Ирана.

Ранее стало известно, что Пит Хегсет отдал распоряжение о сокращении гражданского персонала Пентагона. Предполагается, что уволены будут около 76 тысяч государственных служащих.