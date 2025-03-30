Предполагается, что под сокращение попадёт до 76 тысяч сотрудников.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки подписал меморандум «Инициатива по ускорению и рекапитализации рабочей силы», который предписывает реорганизовать гражданский персонал Пентагона. Он был разослан высшему руководству оборонного ведомства, командирам воинских частей, а также директорам полевых операций.

В рамках данного меморандума Пентагон проведёт реструктуризации гражданского персонала в пользу освобождения от должности сотрудников, в которых оборонное ведомство больше не нуждается. Отмечается, что меры по противодействию чрезмерной бюрократии позволят усилить американскую армию.

Пит Хегсет предложил всем гражданским сотрудникам Пентагона, имеющим право выхода на пенсию, сделать это уже сейчас, чтобы сохранить за собой пенсионное обеспечение. Соответствующее решение они должны принять до 30 сентября 2025 года. По всей видимости, те, кто не примут решение к этому времени, попадут под сокращение и могут лишиться широкого социального обеспечения.

Ещё в начале февраля стало известно, что Пентагон сократит свою численность, следуя программе Дональда Трампа по уменьшению численности федеральных служащих. В настоящее время численность гражданского персонала Пентагона составляет 950 тысяч человек, а под сокращение могут попасть до 76 тысяч государственных служащих.