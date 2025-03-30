Он подчеркнул, что видит в этом только плюсы - американцы будут покупать американские автомобили.

С 2 апреля 2025 года в Соединённых Штатах Америки вступает решение американского президента Дональда Трампа о введении пошлин, анонсированных в прошлых месяцах. Одна из пошлин затрагивает импорт иностранных автомобилей в штаты, заставляя иностранные компании либо платить 25-процентный тариф, либо переносить своё производство. Такое решение может вызвать значительный рост стоимости автомобилей в Соединённых Штатах Америки.

Дональд Трамп в интервью NBC News ответил на вопрос о том, предпринимал ли он какие-либо меры, чтобы предотвратить рост цен на иностранные автомобили. По словам американского президента, он не просил иностранных автопроизводителей не повышать цены. Трамп подчеркнул, что ему все равно, повысятся ли цены на иномарки, ведь в таком случае американцы будут отдавать предпочтение американским автомобилям, которые до этого были менее конкурентоспособные ввиду более высокой стоимости.

Американский президент также подтвердил, что анонсированные тарифы будут постоянными. Он напомнил, что весь мир «обдирал» Соединённые Штаты Америки последние сорок лет, добавив: «И всё, что мы делаем, это ведём себя честно, и, честно говоря, я очень щедр».

Стоит понимать, что пошлины на импорт автомобилей могут затронуть и американских автопроизводителей, которые имеют производственные мощности за пределами Соединённых Штатов Америки.