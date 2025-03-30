Официально американский президент пока не планирует увольнять своего советника по нацбезопасности.

Не так давно в Соединённых Штатах Америки произошла утечка информации из чата Signal, где топ-чиновники в сфере национальной безопасности обсуждали удары по йеменской группировке «Ансар Аллах». Как оказалось, советник американского президента по вопросам национальной безопасности нечаянно добавил в чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали американского президента Дональда Трампа рассмотреть увольнение Уолтца из-за утечки информации по его вине. Трамп не отвергает ошибку со стороны подчинённого, но пока воздерживается от его увольнения, ведь это может сыграть на руку оппозиционным средствам массовой информации и Демократической партии, которые немедля заявят о своей правоте и безрассудности новой администрации.

По данным издания, сразу после вскрытия всех подробностей инцидента в Белом доме нарастал накал, ведь Майк Уолтц не признал свою вину и не предложил уйти в отставку, по крайней мере, ради приличия.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что не планирует на фоне утечки увольнять министра обороны Пита Хэгсета, который тоже был в чате, но не предпринял никаких мер. Что касается Майка Уолтца, американский президент признал, что тот допустил ошибку, но «он усвоил урок».