В видеоролике напоминают, что американские войска защищали остров от немецких войск, а теперь гренландцы столкнулись с новым вызовом.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал видеоролик, в котором демонстрируются архивные кадры, как Соединённые Штаты Америки защищали Гренландию от немецких войск во Второй мировой войне.

Примечательно, что Третий рейх в 1940 - 1941 годах не предпринимал попыток высадиться на территорию Гренландии. После оккупации Дании коллаборационисты выдвинули гренландцам требование перейти под их управление, но получили отказ, на который военного ответа не последовала. Однако уже в 1941 году датский посол в Вашингтоне предоставил американским властям разрешение на использование острова в военных целях, чем фактически вовлёк гренландцем во Вторую мировую войну на стороне Соединённых Штатов Америки.

Возвращаясь к теме, в видеоролике озвучивается новая угроза для гренландского народа - «российская агрессия» и «китайская экспансия», от которых Соединённые Штаты Америки хотят защитить Гренландию.

Ранее Вице-президент Джей Ди Вэнс уже рассказывал о сценарии, при котором Вашингтон может установить контроль над Гренландией мирным путём. Американские амбиции он аргументировал тем, что если это не сделают Соединённые Штаты Америки, островом заинтересуется Китай или Россия.