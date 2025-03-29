Однако он подчеркнул, что необходима конкретика от российской стороны, ведь не все рестрикции вводились США.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Вашингтон проанализирует позицию Москвы по отмене санкций, введённых против России. Он подчеркнул, что российские власти согласны на прекращение огня в Чёрном море, но были поставлены условия.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что речь идёт о санкциях, поэтому стоит провести совещание, на котором Вашингтон выяснит более конкретные требования Москвы, то есть конкретно получит ответ на вопрос о том, какие рестрикции необходимо снять для согласия российской стороны на перемирие. Тем не менее, он подчеркнул, что некоторые санкции вводились Европейским союзом, а не Соединёнными Штатами Америки, поэтому Белый дом не сможет их снять.

Марко Рубио не видит со стороны России попыток затянуть мирное урегулирование, поскольку представители Москвы встречаются, обсуждают и предлагают американской делегации различные варианты.

Рубио также ответил на вопрос о том, не стоит ли Соединённым Штатам Америки и России перейти на переговоры более высокого уровня, чем встречи экспертных групп (делегаций, встречающихся в Саудовской Аравии). Чиновник выразил мнение, что сейчас необходимо добиться большего прогресса на уровне экспертных групп.