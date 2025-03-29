Он подчеркнул, что страна имеет легитимное руководство.

Недавно российский президент Владимир Путин предложил Организации Объединённых Наций (ООН) установить временное управление на территории Украины под эгидой международной организации, как это было ранее со странами бывшей Югославии. Политик подчеркнул, что это не единственный вариант проведения президентских выборов на украинских территориях, но вполне допустимый сценарий, учитывая международную практику.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, чьи слова приводит издание ТАСС, ответил на слова российского президента, заявив, что у Украины уже есть легитимное правительство, которое необходимо уважать. Соответственно, глава международной организации выступает против того, чтобы на территории Украины действовало временное управление под эгидой ООН.

Стоит понимать, что ООН признаёт территориальные границы Украины на момент 1991 года. Помимо этого, международная организация не имеет как таковых претензий к сменяемости власти в Киеве. Даже если представить, что международная организация организовала бы выборы на украинских территориях, ООН требовали бы их проведение в соответствии с международно признанными границами.