Он считает, что это позволит провести честные выборы.

Российский президент Владимир Путин, чьи слова приводит издание ТАСС, во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что сейчас России непонятно, с кем в Киеве подписывать соглашения, поскольку в любой момент власть в стране может поменяться. По этой причине он предложил западным партнёрам рассмотреть возможность установления на территории Украины временного управления под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).

По словам российского президента, такая международная практика позволит провести в стране демократические выборы, по итогам которых будет избрано новое правительство. Уже с новыми властями Путин рассчитывает подписывать какие-либо надёжные и стабильные соглашения, признаваемые во всём мире.

Путин напомнил, что подобная практика применялась ООН для временного управления в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и странах бывшей Югославии. Однако он подчеркнул, что это не единственный вариант, но один из возможных, учитывая международную практику.

Стоит понимать, что если речь идёт о временном управлении под эгидой ООН, международная организация в своих действиях будет руководствоваться признаваемыми ею территориальными границами, которые не соответствуют текущей ситуации на поле боя.