По данным издания, в ЕС против восстановления газопровода, а тем более без участия европейцев в обсуждениях.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил обсуждение с Соединёнными Штатами Америки возможного возобновления работы газопроводов «Северный поток» для осуществления поставок российского газа в Европу. Он подчеркнул, что было бы интересно, если Вашингтон задействовал рычаги давления на европейцев, чтобы вынудить продать американцам газопровод.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет о возмущённости Европы насчёт обсуждения судьбы газопровода без участия европейцев. В материале издания приводят слова одного из европейских дипломатов, который назвал обсуждение «Северных потоков» исключительно европейским вопросом. Он считает, что обсуждать газопровод без участия европейцев «безумно».

Другой источник издания выразил мнение, что Вашингтон создаёт дополнительные рычаги давления на Европейский союз, когда обсуждает с Москвой возобновление поставок российского газа.

«Они хотят зажать нас в угол с дополнительным уровнем зависимости. Это экономический империализм», - добавил он.

В целом источники издания не видят повода для возобновления поставок российского газа, если они настроены и дальше поддерживать Украину.

Стоит отметить, что ранее Bild уже писали о закулисном обсуждении представителями Соединённых Штатов Америки и России возобновления работы «Северных потоков». Предполагается, что американские инвесторы могут выкупить газопровод, чтобы наладить поставки российского газа в Европу. В таком случае контролировать энергоснабжение европейских стран будут Соединённые Штаты Америки.