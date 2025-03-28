Планировщики обсуждают контроль за прекращение огня на земле, в небе и на море.

Премьер-министр Великобритании на пресс-конференции по итогам встречи в Париже коалиции из стран, желающих гарантировать безопасность Украине, заявил, что над планированием миротворческой миссии на украинских территориях работает более 200 планировщиков из тридцати стран.

По словам главы британского правительства, западные планировщики обсуждают развёртывание своих сил на суше, в воздушном и морском пространствах. Он добавил, что Великобритания и Франция официально взяли на себя координацию размещения миротворческих сил.

Стармер также указал на необходимость вовлечения Соединённых Штатов Америки в миссию. Он считает, что американское участие позволило бы значительно расширить возможности европейских миротворцев. При этом политик не спешит говорить о том, какая может быть роль Вашингтона в этой миссии, поскольку соответствующих обсуждений попросту не было. Тем не менее, Кир Стармер всё же указал на необходимость не «одноразовых акций» со стороны Соединённых Штатов Америки, а постоянных решений, которые, например, смогут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет.

Британский премьер объясняет, что миротворческая миссия Европы позволит дать России понять о «защищённости» любого будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой.